Straßenfest Herzogenburg mit "Fressmeile", Modeschau & mehr

Ein voller Erfolg war das dritte Straßenfest in der St. Pöltner Straße, das am vergangenen Samstag bei angenehmen Wetter über die Bühne ging und zahlreiche Besucher anlockte. Eine besondere Attraktion war die „Fressmeile“, eine Tischreihe, die sich vom Farben-Figl im Norden bis zur Fischergasse zog – und vor allem um die Mittagszeit fast voll besetzt war. Für die Kulinarik sorgten die Oberndorfer Florianijünger und das Beef & Burger – und sie hatten alle Hände voll zu tun. Doch auch eine Modeschau zog zahlreiche Besucher an, die sich an den vorgeführten Dirndln sowie Trachtenjankern und Lederhosen nicht sattsehen konnten.

Für die jüngeren Besucher gab es die Bubbles4You-Riesenseifenblasen – und bei Andrea Mahrl wurde manches schöne Handtascherl aus Papierteller gebastelt.

Wer Bewegung brauchte, konnte sich an südlichen Ende der Straße in der Hüpfburg austoben.

Live-Musik gab es am Vormittag von der Herzogenburger Stadtkapelle, die nach dem Bieranstich durch Bürgermeister Artner bis Mittag aufspielte. Nachmittags sorgten die „FamJam“ und die „Dead Flowers“ für musikalische Unterhaltung. „Wir waren mit dem Besuch sehr zufrieden“, resümierte Hans Peter Schnurrer im Namen aller Beteiligten.

