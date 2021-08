Zu einem Fest der Superlative lud die Freiwillige Feuerwehr Hain-Zagging ins Haus der Gemeinschaft. Der Anlass dafür war kein geringerer als das 140 Jahr-Jubiläum und die Fahrzeugsegnung der beiden neuen Einsatzfahrzeuge – ein Hilfeleistungsfahrzeug HLF-3 und ein Versorgungsfahrzeug.

Ursprünglich hätte die Fahrzeugsegnung bereits 2020 stattfinden sollen, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Im Zuge der Feierlichkeiten blickte Kommandant Franz Holzmann auf die vergangenen 140 Jahre zurück. 1881 wurde die Freiwillige Feuerwehr Hain gegründet, ehe es im Jahr 1912 zu einer Abspaltung zwischen Hain und Zagging sowie 1953 zu einer kompletten Trennung kam. Seit dem Jahr 2016, in dem die Feuerwehren wieder zusammengeführt wurden, gibt es die Feuerwehr Hain-Zagging.

Im Laufe der Zeit haben sich zudem die Aufgaben der Freiwilligen stetig geändert. Früher galt es, nur Brände zu bekämpfen, heute sind die Florianis zuständig für Menschen- und Tierrettung, Verkehrsunfälle, neutralisieren von Schadstoffen, die Beseitigung von Unwetterschäden und vieles mehr.

Was sich nicht geändert hat, ist das freiwillige Ehrenamt. Die Feuerwehrgemeinschaft umfasst derzeit 114 Mitglieder, wobei das älteste 89 Jahre und das jüngste 9 Jahre alt ist. Zudem ist die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Hain-Zagging ein großes Thema. Derzeit können die Kameraden stolz auf neun Kinder- und Jugendmitglieder blicken, die die Feuerwehrleben bereichern. Im Zuge des Festakts erhielten sie außerdem ihre erste Auszeichnung.

140 Jahre und zwei Fahrzeugsegnungen

Nicht nur 140 Jahre Feuerwehr gab es zu feiern, sondern auch zwei Neuzugänge. Nach der Zusammenführung der beiden Feuerwehren wurde begonnen, ein Fahrzeugkonzept zu entwickeln.

So sind in den letzten zwei Jahren vier motorisierte Fahrzeuge sowie vier Anhänger ausgeschieden und wurden dafür gegen ein HLF3 und ein Versorgungsfahrzeug getauscht. Das HLF 3 hat ein Gesamtgewicht von 18 Tonnen, hat 4.000 Liter Löschwasser an Bord und ist ausgestattet, um sämtliche Brand- als auch technischen Einsätze abarbeiten zu können. Das Versorgungsfahrzeug hat ein Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen und zeichnet sich durch flexible Beladung aus. Es hat eine Hebebühne und kann mit verschiedenen Rollcontainern beladen werden. Finanziert wurden die Fahrzeuge von Land Niederösterreich, Gemeinde und Feuerwehr.

Holzmann betont aber, dass „die Fahrzeuge ohne gut ausgebildete Kameraden relativ wertlos sind. Ohne sie wären es einfach nur rote Autos mit blauen Lichtern darauf, die viel Geld gekostet haben.“ Dabei müssen die Einsatzkräfte für die oft gefährlichen Tätigkeiten entsprechend ausgerüstet sein. So wurde in den letzten Jahren viel Geld in die Hand genommen, um auch die persönliche Schutzausrüstung auf den Stand der Technik zu bringen.

Im Anschluss wurden zahlreiche Ehrungen durchgeführt. Im Zuge dessen bekam Kommandant Franz Holzmann von Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder sowie Abschnittskommandant-Stellvertreter Rudolf Singer eine Urkunde für das 140-jährige Bestehen überreicht. Schröder und Singer überreichten außerdem an Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Kuffern, Roman Haiderer, eine Urkunde für das 25-jährige Bestehen der Feuerwehrjugend.

Die Segnung der beiden neuen Fahrzeuge führte Pfarrer Leopold Klenkhart durch. Als Fahrzeugpaten für das Versorgungsfahrzeug fungierten Sandra Holzmann und Margarete Hahn, sowie für das HLF 3 Benedikt und Maximilian Hahn. Fritz Hahn, Vater der beiden Paten und Inhaber der gleichnamigen Steuerberatungskanzlei FH-Wirtschaftstreuhand, spendete der Feuerwehr anlässlich der Neuanschaffung und des Jubiläums 10.000 Euro.