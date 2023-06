Filialkirche Großrust besteht seit 950 Jahren

950 Jahre besteht die Filialkirche in Großrust: Zur Feier dieses Jubiläums hatte der Dorferneuerungsverein Großrust „Zusammenhalten Dorf Gestalten“ herzlich eingeladen. Die Festmesse zelebrierten Abt Columban Luser vom Stift Göttweig und Pfarrer Marek Jurkiewicz. Für die musikalische Gestaltung sorgten an der Orgel Franz Reithner, die Kindergruppe unter der Leitung von Karin Weinreich sowie die Ruster Musici unter der Leitung von Angelika Beroun-Linhart.

Höhepunkt war die feierliche Enthüllung eines Kunstwerks, das von Egon Straszer geschaffen worden war. Bei dem Kunstwerk handelte es sich um das „Altmann-Bild“. Es hat die Form des Grundstücks, auf dem die Filialkirche steht, und zeigt die Kirche und das Fundament sowie einen Bischofsstab. Der heilige Bischof Altmann, der als Gründer des Stiftes Göttweig in der Krypta der Stiftskirche begraben liegt und dessen umseits abgebildeter Bischofstab („Altmanni-Krümme“) sowie Siegel noch erhalten sind, hat Großrust, neben anderen Ländereien, dem ebenfalls von ihm gegründeten Kloster St. Nikola bei Passau geschenkt. Diese Schenkungen und Privilegien sind in der von Papst Alexander II. am 3. März 1073 in Rom ausgestellten Urkunde angeführt.

Abt Columban Luser und Pfarrer Marek Jurkiewicz segneten das Kunstwerk, ehe zum gemütlichen Zusammensein in das Feuerwehrhaus in Großrust eingeladen wurde. Dort gab eine Bildpräsentation, bei der man noch einmal auf die Renovierung der Filialkirche zurückblickte. Der Obmann des Dorferneuerungsvereins, Helmut Beroun, überreichte Präsente an den Abt und Franz Reithner, worüber sie sich sichtlich freuten.