Zu einem kleinen Volksfest wurde am vergangenen Sonntag das zehnte „Jubiläums-Antnrenna auf da Trasn“, denn zahlreiche Zuschauer wollten sich den Einlauf der insgesamt 1.180 gelben Plastikenten beim St. Andräer Steg nicht entgehen lassen, die um exakt 10 Uhr von der Traisenbrücke in die Traisen gekippt worden waren. 100 Minuten später trudelten die ersten Plastiktiere ein und Hans Höderl versuchte anschließend unter Assistenz von Margit Denk, die insgesamt 110 Preise an den Mann beziehungsweise an die Frau zu bringen.

Dabei wurde auch zwei verdienten Mitarbeitern gedankt: Charly Hacker, der seit zehn Jahren den Enten den richtigen Weg zeigt, und Ernst Teufl, der heuer beim Entenverkauf einen Rekord aufgestellt hat. Die Einnahmen durch den Verkauf kommen dem Nachwuchs des Sportclubs zugute – und die Preise wurden von zahlreichen Firmen, auch aus der Stiftsstadt, gestiftet. Der Hauptpreis konnte sich sehen lassen: Ess war ein Reisegutschein der Firma Ruefa im Wert von 500 Euro. Doch auch die zahlreichen Sachpreise, Warengutscheine sowie Geschenkkörbe von Bürgermeister, Vize, Stadträten und Sparkassendirektor waren den Einsatz wert.

Der erste Preis ging an Matteo Steinwendtner, der zweite Preis, ein Thermengutschein, an Nicole Edelbacher und der dritte Preis, eine Bootsfahrt durch die Wachau mit Mittagessen, an Annemarie Eder. Dominik Denk freute sich über ein Hoverboard freuen und Rainer Popelka wird am Fußballcamp 2019 teilnehmen.