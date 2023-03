50 Jahre Klub am Montag

Unter dem Motto „50 Jahre Leidenschaft für die ältere Generation“ stand der jüngste Klub am Montag. Mit einem Dankgottesdienst in der Stiftskirche, einem Festakt mit Ehrengästen und Musik im Augustustinussaal wurde der 50. Gründungstag des Klubs am Montag gefeiert. Im Anschluss gab es eine kleine Bewirtung durch die Familie Baumgartner.

Angefangen hat alles im Jänner 1973, als sich aktive Senioren mit dem damaligen Kaplan Maximilian zu einer Gemeinschaft zusammengefunden haben - und es gab auch gleich eine Arbeitsaufteilung: Maximilian übernahm die Programmerstellung, die Senioren sollten im Wesentlichen die Gestaltung selbst in die Hand nehmen und die jüngere Generation sorgte für die Adaptierung der Räumlichkeiten und die Bewirtung.

Am 19. März fand dann im Jugendheim der erste Klubnachmittag statt. Unternehmungslustige Senioren äußerten rasch den Wunsch nach weiteren Aktivitäten: Es entstanden eine Turngruppe, eine Bastelgruppe, die zunächst den Tischschmuck erstellte und später durch den Verkauf von Bastelarbeiten die Mission sowie soziale Anliegen der Pfarre unterstützte. Musikbegeisterte und sangesfreudige Senioren ließen eine eigene Singgruppe entstehen. Mehr als 40 Jahre stand Elisabeth Aufhauser an der Spitze des Teams, seit 2016 liegt das Geschick des Klubs in den Händen von Gabriele Spanny

Seit seiner Entstehung hat sich im „Klub“ viel verändert - aber nicht seine Leitlinie: Wer zu uns kommt, trifft Freunde, unterhält sich gut, bildet sich weiter und vor allem ist er nicht allein.

