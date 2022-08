50. Kindersommerspiele sind reich an Highlights

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Am Freitag, 26. August, ist es soweit: Unter dem Motto „Nökissforever“ starten die Kindersommerspiele. Sechs Tage lang – an den beiden letzten Ferienwochenenden von Freitag bis Sonntag bieten sie ein mehr als reichhaltiges Programm, zahlreiche Werkstätten im Kreativdorf sowie visuelle und klangliche Höhepunkte. Tausende Besucher werden wieder in Herzogenburg erwartet.

Natürlich gibt es zahlreiche Highlights im Zuge des 50-Jahr-Jubiläums. Den Auftakt macht eine spektakuläre Eröffnungsshow mit der Verleihung der Weißen Feder, die zum Jubiläum Propst Petrus Stockinger mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vornehmen wird.

Von den „Local Heroes“ bis zu Veronika Polly

Die Bühnenhighlights sind heuer Marko Simsa, Schneck + Co., Herbert und Mimi, Theatro Piccolo, Bernhard Fibich, Theater im Ohrensessel, Gernot Kranner und das Nökiss-Musical „Spaß? Humbug!“

Erstmals dabei sind „Der Herzschlag der Nökiss“ mit den „Nökiss Local Heros“, die „Donaupiraten“, Compagnie filou mit Paule, ein Bademeisterstück, sowie „Buddeln, baggern, bauen“ von Julia Schreitl.

Außerdem gibt es „Florians wundersame Reise über die Tapete“ mit dem Theater Trittbrettl, als besondere Werkstätte einen Schauspielerworkshop mit Markus Freistätter und Veronika Polly, bekannt aus der Fernsehserie „Soko Kitzbühel“, eine afro-karibische Tanzperformance mit Karine Label – und das Jubiläumskonzert der Herzogenburger Jugendblasmusik, die Alfred Hertlein-Zederbauer vor 20 Jahren gegründet hat.

„Grundlage der Nökiss sind geballte Energie und Lebensfreude von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Wenn sie heute stattfinden, dann ist damit aber auch eine Botschaft verbunden, an die die Gründergeneration vor 50 Jahren noch gar nicht gedacht haben konnte: Die virtuelle Welt genügt uns nicht – wir leben nicht am Handy und nicht im Internet. Wir wollen einander in echt begegnen, wollen gemeinsam lachen, spiele, beten, essen, trinken, reden zuhören und so weiter und so fort. Das wollen wir tun, so wie es bei uns nun seit mehr als 50 Jahren Brauch ist – Nökissforever“, so Stiftspropst Petrus Stockinger, der jedes Jahr wie schon sein Vorgänger Maximilian Fürnsinn das Stift und sein Gelände für sechs Tage zur Verfügung stellt, im Vorwort des Programms, das auf www.noekiss.at zu finden ist.

