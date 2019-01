Die Pummerin der Stiftskirche feiert heuer ihren 300. Geburtstag. Als Geschenk soll sie wieder ein passendes Holzjoch bekommen, sodass ihr Klangbild verschönert wird.

Gegossen wurde die Glocke im Jahr 1719, sie wiegt über 3.800 Kilogramm und zählt zu den bedeutendsten Klangdenkmälern des Landes. Große Feste des Kirchenjahres, den Jahreswechsel, freudige und traurige Ereignisse begleitet sie mit ihrem Klang. Ihr Läuten ist den Stadtbewohnern vertraut, sie trägt das akustische Bild der Stiftsstadt.

Eine Glocke ihrer Größe benötigt für den harmonischen Klang ein gewisses Gegengewicht. Als sie noch von Hand geläutet wurde, war das selbstverständlich, anders hätte man sie gar nicht bewegen können. Mit der Elektrifizierung des Geläutes vor einigen Jahrzehnten meinte man, darauf verzichten zu können und ersetzte das Holzjoch durch Metall. Leider war dieser vermeintliche technische Fortschritt ein Rückschritt in der Klangqualität.

„Alleine schaffen wir das sicher nicht“

„Der 300. Geburtstag der Pummerin ist eine gute Gelegenheit, ihr originales Holzjoch wieder herzustellen, allerdings schaffen wir das sicher nicht alleine“, so Stiftsdechant Petrus Stockinger, der an die Großzügigkeit der Bevölkerung appelliert. Und da vielen Herzogenburgern ihre Kirche doch sehr am Herzen liegt, dürfte das Problem nicht so groß sein.

„Erfreuliche und unerfreuliche Dinge liegen oft ganz nah beieinander, das ist nicht nur im Allgemeinen, sondern auch bei verschiedenen Institutionen so – wie zum Beispiel hier im Stift“, so Petrus Stockinger.

Unerfreulich ist, dass die Lautsprecheranlage der Stiftskirche doch sehr in die Jahre gekommen ist und dringend erneuert werden muss. Immer wieder beschweren sich Gottesdienstbesucher bei der Mesnerin oder bei den Chorherren, dass Lektor und Priester schwer zu verstehen sind.

Auch die Erneuerung der Lautsprecheranlagen wird teuer. Sie beläuft sich auf 25.000 Euro.