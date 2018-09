Kurt Schirmer hat vor wenigen Tagen sein 30-Jahr-Jubiläum als Stadtamtsdirektor gefeiert. Nach einer kurzen Laudatio von Bürgermeister Franz Zwicker wurde im kleinen Sitzungssaal des Rathauses mit den Mitarbeitern darauf angestoßen.

„Ich habe vieles von dir gelernt und wir haben vieles gemeinsam geschafft zum Wohle von Herzogenburg – bis zum Rathausneubau. Wir stehen positiv da, du hast der Stadt deinen Stempel aufgedrückt und dir inzwischen auch eine dicke Haut zugelegt, denn es ist nicht immer alles einfach zu bewältigen. Du bist für den Dienstbetrieb hier verantwortlich und für die Personalangelegenheiten – und für das große Vertrauen zu mir und für dein umsichtiges Denken möchte ich dir heute einmal ein großes Danke sagen. Bewahre dir deine Gesundheit, sodass dass du deine späteren Lebensjahre auch noch genießen kannst“, so das Stadtoberhaupt.

Schirmer, der nach der Volksschule das Bundesrealgymnasium in Krems besucht hat, wollte eigentlich Geschichte studieren, hat sich aber dann, als ein Posten frei wurde, auf der Gemeinde Herzogenburg beworben.

Unkompliziertes am schnellen Weg

Nachdem er alle Dienstprüfungen abgelegt und das Bundesheer absolviert hatte, stand dem Aufstieg bis zum Stadtamtsdirektor nichts mehr im Wege.

Für die Stadt ist Schirmer ein Riesengewinn. Er verfügt über ungemeine Sachkenntnis in der Welt der Zahlen, Verordnungen und Vorschriften und hat überdies die notwendige Routine. Als Herzogenburger und Mann, der die Herzogenburger gut kennt, kann er als Stadtamtsdirektor Unkompliziertes am schnellen Weg regeln. Als Obmann des Sportclubs fungiert er im Rampenlicht der Öffentlichkeit und steht daher für etwaige Anfragen auch außerhalb der Dienstzeiten am Stadtamt zur Verfügung.