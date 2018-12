„Wir wissen es an unserer Schule zu schätzen, solch ein Angebot an Unterstützung in Krisenfällen zu haben. Die Anlaufstelle ist aber nicht nur für konfliktträchtige Themen, sondern auch für kleinere Alltagssorgen genau richtig und hilft so, unsere Schulgemeinschaft zu stärken“, sagt Direktor Andreas Tischer, im Bild mit Diplomsozialarbeiterin Sigrid Schmid.

| „x-point“