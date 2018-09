Mit einem großen Fest ist das 30-jährige Jubiläum der Firmengruppe „Beton Trans“ am Betriebsstandort im Industriegebiet Reichersdorf begangen worden.

Die Geschäftsführer der Firmengruppe (Familie Hirschl) konnten dazu zahlreiche Geschäftspartner, Firmenvertreter, Mitarbeiter als auch mehrere Ehrengäste begrüßen.

Das erste Transportunternehmen wurde 1988 von Martina und Norbert Hirschl gegründet und führte anfänglich Personentransporte mit zwei Schulbussen und Transportdienstleistungen im Speditionsbereich durch. In den folgenden Jahren erfolgte die Ausweitung auf das Bau- und Baunebengewerbe.

1998 umfasste die Firmengruppe bereits 35 Betonfahrmischer, Silo-, Kipper-, und Planenfahrzeuge. Danach spezialisierte sich der Familienbetrieb auf die Auslieferung von Frischbeton. Auch in den Folgejahren setzte sich der Aufwärtstrend bei den Aufträgen kontinuierlich fort und der Fahrzeugbestand als auch die Mitarbeiteranzahl stiegen weiterhin stetig.

Fuhrpark umfasst über 100 Fahrzeuge

Mittlerweile hat sich die Firmengruppe zu einem Leitbetrieb in Nussdorf entwickelt und zählt zu den größten Arbeitgebern im Gemeindegebiet.

„Heute umfasst der Fuhrpark über 100 Fahrzeuge. Rund 130 gut ausgebildete Mitarbeiter betreuen die langjährigen Großkunden wie etwa die Betonlogistik NÖ, Asamer, Perlmooser Beton, Rohrdorfer oder Wopfinger in ganz Ostösterreich“, so Geschäftsführerin Sabine Zsoldos.

Ausgehend von über 20 Werken in Wien, NÖ und OÖ liefert das Unternehmen Beton zu den verschiedensten Projekten, egal ob Einfamilienhaus, Donaubrücke, Güterzugumfahrungen oder Tunnelbaustellen.

Dank an Eltern und Mitarbeiter

Die Firmengruppe hat ihren Sitz in der ehemaligen „Fürstenauer Mühle“, die spätere Butonia-Knopffabrik im Industriegebiet Reichersdorf, bestehend aus dem Verwaltungsgebäude samt Servicehallen für die Instandhaltung der Fahrzeuge.

Die Familienunternehmen werden mittlerweile in der zweiten Generation von Katrin Hirschl, Maximilian Hirschl und Sabine Zsoldos geführt, die bei der Festrede ein Dankeschön an alle Geschäftspartner als auch an ihre Eltern Norbert und Martina Hirschl aussprachen, die sich, obwohl in Pension, immer noch aktiv im Betrieb einbringen.

Ein besonderer Dank galt aber auch den Mitarbeitern, die zur erfolgreichen Betriebsentwicklung einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurden auch mehrere langjährige Mitarbeiter geehrt und die Neuerungen beim Fuhrpark den Gästen und Mitarbeitern vorgestellt.

Für den reibungslosen Verlauf der Jubiläumsfeier im Außenbereich (Parkplatzeinweisung) zeichnete die Freiwillige Feuerwehr Reichersdorf mit dem Kommandanten Christian Poschmaier verantwortlich.