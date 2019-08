Der jüngste Dämmerschoppen in der Weinschenke Florian Diry stand unter einem ganz besonderen Motto: „40 Jahre und kein bisschen leise“ hieß es da treffend, denn die „Diry-Buam“ feierten das 40-jährige Bestandsjubiläum.

Vor exakt vier Jahrzehnten gründete Anton Diry mit den Söhnen Anton und Franz eine Musikgruppe.

Im Laufe der Zeit kamen Sohn Christian, Neffe Florian und schließlich Enkerl Andreas am Schlagzeug dazu. Beim heurigen Dämmerschoppen verstärkte sogar schon Florian Diry junior das Schlagzeugregister und erntete dafür von den zahlreichen Gästen jede Menge Applaus. Das musikalische Herzblut, das in die Auftritte gesteckt wird, war auch an diesem Abend spürbar.

Die „Diry-Buam“ hatten ihren Ursprung als Hausmusikkapelle, die traditionelle volkstümliche Blasmusik spielt. Kein Wunder, dass die Formation schon Auftritte mit den „Kremnitztalern“ oder dem Musikverein Hain hatte.

2008 gab es einen schweren Schicksalsschlag, als Anton Diry, der Gründer, tödlich verunglückte. Die Hausmusik wird in seinem Sinne fortgeführt: „Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen“, meint der nunmehrige Leiter Franz Diry.