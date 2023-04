Stollhofen: Magnolienbaum blüht bereits zum 50. Mal

Nachbarn und Spaziergänger freuen sich jedes Mal, wenn sie in Stollhofen einen ganz besonderen Baum bewundern dürfen. Heuer feiert er ein rundes Jubiläum: „Der Baum erfreut uns zum nunmehr 50. Mal mit seiner Blütenpracht“, berichtet Christa Speiser. Es ist allerdings nicht ihr Magnolienbaum, sondern jener ihrer Mutter Helga Göls, die ein Haus am Erlenweg bewohnt. Sie hegt das Prachtexemplar mit viel Liebe, besondere Geheimnisse gibt es aber nicht: „Der Baum ist ohne spezielle Pflege so wunderschön geworden“, erklärt Christa Speiser.

