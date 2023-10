Zehn Jahre Kino im Dorfhaus Neustift

Das „Wanderkino im 21. Jahrhundert EU XXL Die Reihe“ macht seit zehn Jahren regelmäßig im Neustifter Dorfhaus Halt. Der Verein dorfleben.Doppel-Neustift-Hofstetten entschied sich 2013, in Zusammenarbeit mit EU XXL hochwertige österreichische und europäische Filme zu präsentieren. In einem vielseitigen Programm werden in jeder Saison zwischen Oktober und April fünf bis sechs Filme gezeigt. Im Anschluss an den Film ist Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Einen besonderen Abend wird es am Freitag, 13. Oktober, beim „Kino im Dorfhaus“ geben. EU XXL feiert gemeinsam mit dem Dorfverein und allen Gästen den „Tag des österreichischen Films“ in Neustift. Gezeigt wird der Film „Eismayer“. Regisseur und Drehbuchautor David Wagner steht im Anschluss an die Filmpräsentation für ein Gespräch zur Verfügung, das von Katharina Albrecht-Stadler, Geschäftsführerin der Akademie des österreichischen Films, moderiert wird. Auch Banu Mukhey, Geschäftsführerin des Wanderkinos EU XXL, wird in Neustift zu Gast sein.

Das Dorfhaus in der Wachaustraße 8 ist ab 19 Uhr geöffnet. Der Film beginnt um 19.30 Uhr. Karten kosten sechs Euro (ermäßigt drei Euro). Nähere Infos gibt es unter 0681/20260513 oder 0681/20260709.

Folgende Filme werden in der Saison 2023/24 gezeigt: „Parallele Mütter“ am 24. November, „Du bist mein Mensch“ am 19. Jänner, „Maixabel“ am 16. Februar, „Meine Stunden mit Leo“ (exklusiver Frauenfilmabend) am 8. März und „Nicht ganz koscher“ am 19. April.