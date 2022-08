"Senioren Nussdorf": Aktiv seit 50 Jahren

Werbung

Im Landgasthof Huber in Wagram feierten die „Senioren Nussdorf“ ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum.

Die langjährige Obfrau Marianne Kattner (zugleich auch Teilbezirksobfrau) begrüßte dazu auch die Pfarrer Laurentius Seong und Wolfgang Payrich, „Senioren“-Landesobmann Herbert Nowohradsky, Bezirksobmann Dieter Pöhlmann und geschäftsführenden Gemeinderat Franz Brunthaler.

„Vor 50 Jahren hatten unsere Eltern die Idee, für die ältere Generation eine Gemeinschaft zu gründen. Am 23. Juli 1972 wurde unsere Ortsgruppe Nussdorf gegründet“, sagte Marianne Kattner, die seit 2008 Obfrau des aktiven Vereins ist.

Damals ging es aufgrund der eingeschränkten Mobilität in erster Linie um Ausflüge. „Sowohl damals als auch heute geht es um das Miteinander, um Gespräche und soziale Kontakte, um gemeinsame Erlebnisse, aber auch um Unterstützung des Nächsten. Vor allem die Corona-Zeit Jahre war sehr fordernd“, so Kattner.

Neuer Vorstand wurde per Briefwahl ermittelt

Man erkannte dies an der Jahreshauptversammlung, bei der man einen neuen Weg beschreiten musste. „Wir haben die Neuwahlen per Briefwahl durchgeführt. Mit rund 60 Prozent an eingelangten Briefwahlkuverts war die Wahlbeteiligung sehr gut und auf diesem Wege wurde der amtierende Vorstand für eine weitere Funktionsperiode wiedergewählt“, berichtete Kattner.

In den Ansprachen der Ehrengäste wurde das Engagement des Vorstandes ausdrücklich gewürdigt.

Durch die zahlreichen Aktivitäten zählen die „Nussdorfer Senioren“ zu den aktivsten Verbänden in NÖ. Der Mitgliederstand ist in den vergangenen Jahren stetig angewachsen und beträgt mittlerweile rund 150 Personen. Trotz der Einschränkungen wegen Corona konnte die engagierte Obfrau auf ein bislang sehr kurzweiliges Vereinsjahr zurückblicken. Auch in den nächsten Wochen und Monaten sind zahlreiche Aktivitäten (Tagesausflüge sowie eine Fünf-Tages-Fahrt in die Hohe Tatra) geplant.

Für die Umrahmung des Festakts zeichnete das Brassquartett des Musikvereins Traismauer verantwortlich.

