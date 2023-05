Traismauer: Hilfe bei der Suche nach einem Arbeitsplatz

Bereits zum dritten Mal informiert die Junge Generation Traismauer mit ihrem Lehrstellenfolder über das vielfältige Lehrstellenangebot in der Region.

Der Fachkräftemangel ist in Österreich ein lang bekanntes Problem. Um vor allem Jugendliche über das umfangreiche Lehrstellenangebot in der Region zu informieren, stellte die Junge Generation Traismauer bereits zum dritten Mal ihren Lehrstellenfolder vor.

„Die Basis für eine erfolgreiche und nachhaltige Wirtschaft von morgen sind gut ausgebildete Jugendliche. Mit über 70 Lehrberufen in unserem Folder möchten wir besonders Jugendliche unterstützen, die passende Lehre zu finden“, erklärt Jugendgemeinderat und JG-Traismauer-Vorsitzender David Brandl.

Bürgermeister Herbert Pfeffer ergänzt: „Von Koch über Spengler bis hin zum Pharmazeuten bieten Traismauer und die Region ein vielschichtiges Lehrangebot. Als Sozialdemokratie sind wir die Partei der Arbeit. Wir helfen unseren Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Gleichzeitig unterstützen wir regionale Betriebe, motivierte und qualifizierte Fachkräfte von morgen zu erhalten.“

Wie in den Vorjahren wird der Lehrstellenfolder in den ersten Maiwochen in den Postkästen aller Traismaurer Haushalte landen. Interessierte erhalten den Folder auch bei der JG und SPÖ Traismauer.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.