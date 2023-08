Musikverein Traismauer freut sich über bravouröse Leistungen

Die Sommerferien sind für die meisten Schüler zur Entspannung gedacht. Manche jedoch nutzen die Zeit zur Weiterbildung – so haben auch heuer wiederum einige Jungmusiker des Musikvereins Traismauer in den Ferien das Seminar des NÖ Blasmusikverbandes besucht. Der krönende Abschluss waren die Prüfungen, welche alle Teilnehmer erfolgreich bestanden haben. „Die Leistungsabzeichen des Österreichischen Blasmusikverbandes dienen der Erhebung des musikalischen Leistungsstandes von Musikern. Außerdem ist die Vorbereitung auf die Erlangung des Abzeichens eine Motivation, die Übungsarbeiten auf dem eigenen Instrument voranzutreiben“, erläutert Musikvereinsobmann Reinhard Pimperl.

Es sei nicht selbstverständlich, dass die Jugend ihre Freizeit zum Lernen für eine Prüfung nutze. Pimperl: „Dafür freut es mich umso mehr, dass mehrere Jungmusiker sich der Herausforderung gestellt und mit Bravour bestanden haben. Der Musikverein gratuliert herzlich dazu.“

Der Prüfung zum bronzenen Leistungsabzeichen stellten sich Laura Waglechner an der Klarinette, Magdalena Weiss an der Trompete und Thomas Leisser an der Posaune. An der Querflöte erlangten Nathalie Teufner und Melanie Schmidt das Leistungsabzeichen in Silber. Das Leistungsabzeichen in Gold legte Clara Arlt am Fagott ab.