Traismauers „Junior-Wind-Band“ hat geprobt

„Früh übt sich, wer ein Meister werden will“: Ganz nach diesem Motto kamen die jungen Musikerinnen und Musiker der „Junior-Wind-Band“ im Musikheim des Musikvereins Traismauer zusammen, um ein ganzes Wochenende lang zu proben. Mit dem neuen Schuljahr konnten auch einige neue junge Talente bei der Jugendkapelle begrüßt werden, und so wurde das Wochenende auch genutzt, um einander besser kennenzulernen.

Orchester- sowie Registerproben, Atemtechnik und Aufwärmübungen standen ebenso am Programm wie gemeinsame Spiele, ein Ausflug nach St. Pölten ins Lasertron und Bowlingcenter. Der Samstagabend wurde mit Discomusik und Kindercocktails im Aufenthaltsraum abgerundet. Nach einer mehr oder weniger ruhigen Nacht im Probenraum ging es am nächsten Tag mit Musik weiter. Die Kinder konnten am Nachmittag müde, aber begeistert wieder von ihren Eltern in Empfang genommen werden. „Hoffentlich gibt es bald eine Wiederholung!“, lautete der einhellige Tenor der Kinder und Jugendlichen.