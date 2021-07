Drei Tage lang war die Jungschar Weißenkirchen an der. Perschling mit 26 Kindern, sechs Leitern und zwei Köchinnen (Barbara Ackerling und Martha Schauer) auf Jungscharlager im Pfarrheim.

Unter dem Motto „Veni, vidi, vici“ zeltete die Gruppe auf dem Gelände des liebevoll „Mount Schörgi“ genannten Rodelberges neben dem Friedhofsparkplatz.

Stefanie Erber: „Die Kinder wurden am Montag in der Früh von den Galliern in ihrem kleinen gallischen Dorf begrüßt und am Mittwoch-Abend nach einer Schnitzeljagd durch ganz Weißenkirchen von den Eltern abgeholt.“

Die Highlights dieses Jungscharlagers waren auf jeden Fall der Überfall der Römer, bei dem die Jungscharflagge und ein Schatz gestohlen wurden, und die Olympischen Spiele am Dienstag-Vormittag, bei denen auch die kreativen „Lagerleiberl“ gestaltet wurden.

Am Dienstag-Abend konnten sich die Kinder an der Party und an einem Asterix-und-Obelix-Film erfreuen. Während der drei Tage waren die Kinder auch bei unbeständigen Wetter immer voller Motivation dabei. Erber: „Alles in allem können wir auf ein ereignisreiches, spannendes und sonniges Jungscharlager zurückblicken.“