Pfarre Weißenkirchen feierte ihr großes Sommerfest

Am vergangenen Samstag luden Pfarrgemeinderat und Pfarre zur Jungscharmesse und zum Sommerfest. Nach der Vorabendmesse, die von der Jungschar musikalisch gestaltet wurde, stellten Barbara Schauer und Stefanie Erber die Erlebnisse des Jungscharlagers in Steinakirchen am Forst vor. Mit Puzzleteilen mit der Aufschrift „Ein Teil vom Ganzen" gaben sie den Messbesuchern das Motto des Gottesdienstes mit nach Hause. Für Imbiss und Getränke des anschließenden Sommerfestes sorgten die Mitglieder der Pfarrgemeinderates.