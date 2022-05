Herzogenburger Jugend zu Gast beim Bürgermeister

Werbung

Am vergangenen Donnerstag besuchten das Team und einige Jugendliche vom Jugendzentrum am Roseggerring („Juze“) Bürgermeister Christoph Artner im Rathaus. Das Stadtoberhaupt stellte sich und seine Person vor und erklärte ihnen die verschiedenen Abteilungen. Die Jugendlichen zeigten sich überrascht, dass der Bürgermeister auch einen „Normalberuf“ ausübt: Er ist bei „Energy Changes“ für die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation zuständig. Anschließend stellten sie auch zahlreiche Fragen über das Gemeindegeschehen.

Von Foto-Challenge bis zu Kreativprojekt im Garten

Zu den nächsten Programmpunkten im „Juze“ zählen die Foto-Challenge „Beautiful View“ am 13. Mai, die Diskussionsrunde „Worauf legst du wert?“ am 20. Mai, „Sing deinen Song“ am 27. Mai – und ein Kreativprojekt im Garten am 3. Juni. Jede Woche stehen neue, spannende Aktivitäten auf dem Programm, auch Wünsche und Ideen der Jugendlichen werden gerne angenommen.

+Man kann dort handwerklich aktiv werden oder kreativ sein, sein Geschick mit Holz und anderen Materialien zeigen, plaudern und Fragen stellen, in Bewegung kommen und bei Angeboten wie „Fit wie ein Turnschuh“ dabei sein, Es gibt auch Projekte und Workshops zu diversen Themen, Berufsinformation und Bewerbungshilfe oder gemeinsames Kochen.

