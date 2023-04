In Thalheim gelang der Spagat

Nicht alltägliche Töne waren am vergangenen Donnerstag im Schloss Thalheim zu hören: Marco Pogo, mit bürgerlichem Namen Dominik Wlazny, sorgte mit seinem „Gschichtldrucker“-Programm für humorvolle Einblicke in sein doch recht ungewöhnliches Leben. So hatte der studierte Mediziner so manchen Gesundheitstipp wie „am besten zu Hause liegen bleiben . . .“ parat, erzählte aus seinem Touralltag mit seiner Wiener Punkband Turbobier und unterrichtete das zahlreiche Publikum über die österreichische Politlandschaft mit doch immerhin rund 1.130 registrierten Parteien.

Auch wenn es offiziell kein „Turbobier“, die Eigenmarke von Pogo, gab: „Der Spagat zwischen Simmeringer Punk, stilsicherem Kabarett und dem Ambiente von Schloss Thalheim war gelungen“, freute sich Sandra Gruberbauer, Obfrau von Schloss Thalheim Classic.

