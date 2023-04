Newcomer überzeugt in Murstetten

Mit seinem neuen Kabarettprogramm „Antidepressiva“ begeisterte der Kabarett-Newcomer Roland Otto Bauschenberger das Publikum im Gasthaus „Zum Schwarzen Ochsen“ in Murstetten. Mit dem Leitgedanken „Warum über das eigene Leid ärgern, wenn Sie über das von jemand Anderem lachen können?“ besprach Bauschenberger alles, was in seinem Leben schief läuft. Mit bildhaft beschriebener Alltagskomik, doppeldeutigen Wortwitzen und haufenweise Gags, vorgetragen in gemütlichem oberösterreichischem Dialekt geriet der Abend zur sprichwörtlichen Lachtherapie. Alexander Zobel aus St. Pölten sorgte für Licht und Ton, Walter Kahri bot mit seinem Team perfektes Service. Franz Mader gab in seiner Begrüßung einen Überblick über die nächsten Veranstaltungen, nach einem Konzert mit Jazz Gitti & her Disco Killers im Mai oder Juni steht das Konzert „Ciunas“ am 27. Juli bereits fest.

