„Wechseljahre“ im Herzogenburger Volksheim

„Wechseljahre“ betitelte sich der Kabarettabend am vergangenen Samstag im Herzogenburger Volksheim, bei dem Kabarettist Fredi Jirkal — der sich garantiert nicht im Wechsel befindet — feststellte: „Nach meinem letzten Auftritt vor den Häfenbrüdern in Simmering war die Stimmung nicht so besonders — aber hier ist das ganz anders.“ Das war nicht der einzige Gag, ein Witz jagte den anderen, das zahlreich erschienene Publikum brüllte vor Lachen und es gab immer wieder Zwischenapplaus. Kulturstadtrat Kurt Schirmer begrüßte zu Beginn das Publikum. Unter den Gästen befanden sich Vizebürgermeister Richard Waringer, Michaela Steidl, Claudia Vrba, Andrea Huber, Familie Klaus Bergmaier, Herta Jaklitsch, Karin Schneider, Brigitte Hejek und Gertraud Greimel.