In Herzogenburg waren gestern, Mittwoch, 1.800 EVN-Kunden eine halbe Stunde lang ohne Strom. Kurz vor 15.30 Uhr kam es im Zuge von Bauarbeiten in der Bachgasse zu einem folgenschweren Vorfall. Ein Bagger durchtrennte das Stromkabel, betroffen waren in der Folge 17 Trafostationen. „Gegen 16 Uhr gelang es, die Stromversorgung wieder sicherzustellen“, heißt es seitens der Netz NÖ GmbH.