Termine für 2024 in Gemeinde Perschling sind fixiert

Die Gemeinde Perschling lud am vergangenen Freitag zur gemeinsamen Terminkalendererstellung für das Jahr 2024 in die Gastwirtschaft Kern nach Langmannersdorf. Bürgermeister Reinhard Breitner bedankte sich im Namen der Gemeinde bei den anwesenden Vertretern der Vereine und Organisationen für die geleistete Arbeit für die Gemeinschaft und lud zum Umtrunk und Imbiss. Ein besonderer Gruß galt dem Kurator des Heimatmuseums, Hauptschul-Oberlehrer Gerhard Weninger, der mit seiner Gattin Maria gekommen war. Der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Geschäftsführende Gemeinderat Franz Erber führte durch das Veranstaltungsjahr 2024, Martina Schwab und Sabine Poschmaier notierten alle Termine für die Dezemberausgabe der Perschlinger Gemeindenachrichten. Breitner: „Es ist davon auszugehen, dass uns die zuständige Druckerei heuer die richtigen Müllabfuhrtermine schicken wird und die Gemeindekalender vom ersten Tag an stimmen werden." 2023 hatte es, wie ausführlich berichtet, falsche Termine gegeben.

Zum Abschluss gab es einen kleinen Knalleffekt: Wanderführer Willi Beitl erklärte, dass er ab dem nächsten Jahr „nur“ mehr als Mitgeher an den Wanderungen der Gesunden Gemeinde teilnehmen werde und jemand anderer die Organisation der Wanderungen übernehmen müsse. Ortschef Breitner war überrascht, dankte für die jahrelange Arbeit und versicherte, diese zu einem späteren Zeitpunkt zu würdigen.