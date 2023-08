In Herzogenburg wurde für den Frieden gebetet

Der Kameradschaftsbund, Stadtverband Herzogenburg, lud auch heuer wieder zur Friedensmesse in die Wallfahrtskirche Heiligenkreuz-Gutenbrunn, zu der Obmann Johann Baumgartner zahlreiche Gäste begrüßen konnte, um gemeinsam für den Frieden zu beten. Unter den Gästen befanden sich Bürgermeister Christoph Artner, Hauptbezirksobmann Herbert Kraushofer, Bezirksobmann Franz Schweitzer, Ehrenobmann Hans Blauensteiner und zahlreiche ÖKB-Mitglieder – insgesamt 60 – aus verschiedenen Verbänden, Mitglieder der Marinekameradschaft sowie Pfarrmitglieder mit ihren Familien. Gerade in der heutigen Zeit, in der bei dem Krieg fast vor der Haustüre kein Ende in Sicht ist und bei dem es keinen Sieger geben wird, denn ein Krieg bringt nur Verlierer hervor, ist es wichtig, um den Frieden zu beten – und das war der Sinn dieser Friedensmesse, die Pfarrer Josef Gaupmann zelebrierte und von der Herzogenburger Stadtkapelle musikalisch begleitet wurde.

Nach der Messfeier gab es ein Totengedenken und die Kranzniederlegung vor dem Kriegerdenkmal mit Ehrensalut sowie eine Agape auf der Pfarrgartenwiese mit Getränken und Imbissen, wobei die Stadtkapelle zum Frühschoppen aufspielte.