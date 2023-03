Aktiver Ortsverband

Zur Jahreshauptversammlung des ÖKB-Ortsverbandes Reichersdorf konnte der Obmann Christian Poschmaier auch Bezirksobmann Franz Schweitzer und Bürgermeister Heinz Konrath im Hiatastüberl der Familie Huber begrüßen.

Poschmaier berichtete über mehrere Aktivitäten im Vorjahr. „Wir besuchten mit einer stattlichen Abordnung auch unseren Partnerkameradschaftsbund Großgmain in Salzburg zur jährlichen Heldenehrung, welche alljährlich am Ostermontag stattfindet“, sagte er.

Hauptaktivität war einmal mehr die Teilnahme an den Reichersdorfer Sturmtagen (vormals Reichersdorfer Kellerfest). Die Einnahmen stellen auch die Haupteinnahmequelle des Vereins dar, wodurch sich der Kassastand in den vergangenen Jahren sehr zufriedenstellend entwickelt hat.

Mit einer großen Abordnung nahm der ÖKB Reichersdorf an der Friedensmesse mit Totengedenken am Soldatenfriedhof in Oberwölbling teil. Sehr erfolgreich verlief das Hauptbezirksschießen in Völtendorf. Obmann Christian Poschmaier konnte die Kategorie Sturmgewehr für sich entscheiden.

Beim Vorstand gab es einen Wechsel: Neuer Schriftführer ist Andreas Kattner, der die Funktion von Tobias Paschek übernommen hat.

Als nächste Aktivitäten erfolgen am Ostermontag die Ausrückung nach Großgmain und die Teilnahme am ersten Hauptbezirksball am 22. April im Landgasthof Huber.

