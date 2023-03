Stadtverband wuchs auf 135 Mitglieder an

Im Landgasthof Huber in Wagram fand die 144. Mitgliedervollversammlung des Kameradschaftsbundes „Stadtverband Traismauer“ statt.

Nach dem Gedenken an verstorbene Mitglieder wurden umfassende Berichte über die Aktivitäten seit der vergangenen Jahreshauptversammlung den Anwesenden zur Kenntnis gebracht. „Das Vereinsjahr 2022 stand ganz im Zeichen der Rückkehr zur Normalität. Leider mussten wir den Kameradschaftsball im Jänner 2022 wegen Corona noch absagen, aber alle weiteren Veranstaltungen konnten planmäßig durchgeführt werden“, so Obmann Günther Schwab.

Aufgrund des vollen Erfolgs des ersten Kameradschafts-Schnapsens im Frühjahr wurde im Herbst ein weiteres Turnier organisiert und abgehalten. Beide Turnier, an denen auch zahlreiche Mitglieder aus Traismauer und Umgebung, teilnahmen, gewann Norbert Stockinger. Durch die tolle Unterstützung seitens der Kommunalpolitik, der Winzer und Wirtschaftstreibenden konnten tolle Preise an die Schnapser überreicht werden.

Im August fand die feierliche Segnung des „Hauses der Kameradschaft“ in Frauendorf statt. Durch das entsprechende Wetterglück konnte die Feierlichkeit programmgemäß stattfinden. Zahlreiche Abordnungen mit insgesamt 80 Mitgliedern fanden sich dazu ein. Ebenfalls anwesend waren eine Abordnung der Hessergarde Senftenberg, eine Fahnenabordnung des Stadtverbandes Oberndorf (Salzburg) mit Obmann Karl Gradl als auch eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Frauendorf mit dem Kommandanten Markus Bittner-Schiesser an der Spitze. Feierlicher Höhepunkt der Veranstaltung war die Segnung des Gebäudes durch Stadtpfarrer Dechant Josef Seeanner.

Sehr erfolgreich nahm der ÖKB-Stadtverband Traismauer beim Hauptbezirksschießen in Völtendorf teil. In mehreren Kategorien wurden die besten Schützen ermittelt, die Traismaurer ÖKB-Mitglieder konnten mehrere Spitzenplätze einfahren.

Bei der Spendensammlung für das „Schwarze Kreuz“ zu Allerheiligen wurde ebenfalls ein beachtliches Ergebnis erzielt. „Bei der Sammlung waren rund 20 Mitglieder im Einsatz. Letztlich konnten rund 1.500 Euro an das ,Schwarze Kreuz‘ zur Erhaltung von Soldatenfriedhöfe und Denkmäler überwiesen werden. Mehrere Feierlichkeiten, wie Geburtstage und Jubiläen, diverse Ausrückungen zum Hauptbezirkstreffen in Altlengbach oder die Landeswallfahrt in Maria Taferl, rundeten das Vereinsjahr 2022 ab“, so Obmann Günther Schwab in seinem Tätigkeitsbericht.

Sehr erfolgreich verlief der Start in das Jubiläumsjahr 2023, in dem der ÖKB Stadtverband Traismauer sein 145- jähriges Bestandsjubiläum feiert. Der 50. Kameradschaftsball war sehr gut besucht und ein voller Erfolg.

Der Terminplan für 2023 ist bereits sehr gut gefüllt und es stehen mehrere Veranstaltungsteilnahmen als auch Eigenveranstaltungen auf dem Programm.

Bei „Essen auf Rädern“ ist man sehr aktiv: Seit rund zwei Jahr beteiligt sich der ÖKB- Stadtverband mit derzeit rund acht Fahrern an dieser Sozialeinrichtung. Jede vierte Woche im Monat werden rund 30 bis 40 Essen an Werktagen (meist fünf Mal pro Woche) an Traismaurer Gemeindebürger zugestellt.

Durch mehrere Neuaufnahmen in den vergangenen Jahren konnte mit 135 Mitgliedern ein neuer Mitgliederhöchststand erzielt werden.

In den Referaten der Ehrengäste wurden das soziale Engagement und die gesellschaftlichen Initiativen als auch die gelebten Traditionen des Stadtverbandes entsprechend gewürdigt.

Ein weiterer Höhepunkt waren die Ehrungen von langjährigen und verdienten Mitgliedern.

