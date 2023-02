Auszeichnung für Herzogenburger Philipp Manuel Gutmann

Der Herzogenburger Philipp Manuel Gutmann ist mit einem Kompositionspreis für Kammermusik ausgezeichnet worden.

Zum zweiten Mal war im Vorjahr dieser Preis auf Initiative der Interessengemeinschaft NÖ Komponisten in Zusammenarbeit mit dem Allegro-Vivo-Festival, der Kulturabteilung des Landes NÖ, der Musikfabrik NÖ und dem Doblinger Musikverlag/Musik Publishing österreichweit ausgeschrieben worden.

Unter dem Thema „Metamorphosen“ wurden innovative Werke gesucht, die die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Kompositionsstilen berücksichtigen. Die Jury konnte aus zahlreichen, stilistisch sehr unterschiedlichen Einsendungen die Preisträger auswählen.

Der Hauptpreis, eine Kompositionsförderung des Landes NÖ, ging dabei an Philipp Manuel Gutmann für sein Klaviertrio „Leise atmen die Blumen“. „Darüber freue ich mich sehr“, sagt der Obmann des Herzogenburger Sinfonieorchesters, der an der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien Komposition studierte, wo er 2017 mit Auszeichnung abschloss. Weiters studierte er an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, an der Zürcher Hochschule der Künste sowie an der Universität Wien.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.