In Traismauer ist man auf den Hund gekommen

In den vergangenen Jahren hat sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) in vielen europäischen Staaten ausgebreitet, auch in Nachbarstaaten wie Deutschland und Tschechien wurden Fälle gemeldet. Um einen möglichen Ausbruch in Österreich frühzeitig einzudämmen, setzen der NÖ Jagdverband und das Innenministerium auf die gemeinsame Ausbildung von ASP-Spürhunden.

Im Rahmen dieser Kooperation übergab Innenminister Gerhard Karner gemeinsam mit Josef Pröll, dem NÖ Landesjägermeister, in Traismauer die Zeugnisse für acht Spürhunde und ihre Trainer. „Die Ausbildung leistet einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz und zum Wohl der Landwirtschaft. Durch den Einsatz von ausgebildeten Jagdhunden kann die Ausbreitung der Seuche früh erkannt und eingedämmt werden. Danke an den Landesjagdverband und die zuständige Abteilung für Veterinärwesen im Land NÖ!“, sagte Innenminister Karner bei der Zeugnisübergabe.

Die Kooperation war ein Pilotprojekt, die Ausweitung auf weitere Landesjagdverbände ist geplant. Fokus war der Erfahrungs- und Wissensaustausch bei der Ausbildung von Diensthunden. Die Expertise der Polizei zu Diensthunden konnte mit den Anforderungen an Jagdhunde verknüpft werden.

Die Ausbildung startete im April 2023 im Polizeidiensthundezentrum Strebersdorf. Die Jagdhunde erlernten dabei die notwendigen Techniken und Kompetenzen zum Auffinden von Wildschwein-Kadavern. Anschließend wurde die Ausbildung in Revieren in NÖ fortgesetzt. Abgeschlossen wurde der 16-tägige Kurs mit einer Prüfung. Bei der Kooperation zur Ausbildung von Kadaver-Suchhunden kommt auch ein Train-the-Trainer-Konzept zum Tragen: Experten des Fachausschusses für Hundewesen begleiten den Kurs, der künftig vom NÖ-Jagdverband angeboten und durchgeführt wird. Zudem unterstützt der NÖ Jagdverband die Exekutive bei der Vermittlung von Revieren zu Ausbildungszwecken.

Die Afrikanische Schweinepest wird vor allem durch Wildschweine übertragen und befällt auch Schweine in landwirtschaftlicher Haltung. Die Seuche endet für infizierte Tiere meist tödlich. Schwere Schäden für Tiere und Landwirte sind die Folge.