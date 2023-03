Vier Feuerwehren der Gemeinde Wöbling übten für den Ernstfall

„Waldbrand am Nordhang des Kogels“: So lautete die Annahme bei der diesährigen Unterabschnitts-Frühjahrsübung am vergangenen Samstag. Die Feuerwehren Ambach, Hausheim-Noppendorf, Oberwölbling und Unterwölbling rückten mit insgesamt 38 Kameraden und sieben Fahrzeugen in das Übungsgebiet mitten im Dunkelsteinerwald aus. Dort galt es, einerseits die rasche Brandbekämpfung und andererseits eine Wasserversorgung über eine Strecke von rund 220 Metern zu bewältigen.

