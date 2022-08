400 Teilnehmer beim Comeback des IVV-Wandertags

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Nach coronabedingter Pause fand nach zwei Jahren wieder der IVV-Wandertag statt. Rund 400 Wanderer nahmen eine der drei Strecken mit acht, 13 oder 21 Kilometern auf. Am Start war auch eine Gruppe von Mitgliedern des Laufclubs Kapelln mit Obmann René Schmied, welche die Strecke laufend bewältigten. Sportlich unterwegs war auch Obmann Roman Thoma vom FC Kapelln mit Mitgliedern.

Bei Start und Ziel versorgten heuer erstmals Verena Lambeck und ihr Team die Wanderer mit Speisen und Getränken. Zwei Labestellen, eine davon in Heiligenkreuz und eine in Perschling, wurden von den Wanderfreunden Kapelln betrieben, am Mittelpunkt versorgten Seniorenbundobfrau Elisabeth Trimmel und ihr Team die Wanderer, in Obermiesting war der Verein für Ortsbildpflege mit Obfrau Rebecca Figl-Gattinger und ihrem Team mit einer Labstelle vertreten.

Obmann Martin Gölß von den Wanderfreunden: „Ein herzliches Dankeschön an alle Personen, die die Wanderer heuer wieder mit Speisen und Getränken versorgt haben. Nach zweijähriger Pause war es schwer abzuschätzen, wie der Wandertag angenommen wird. Ich bin mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden. Besonders freut es mich, dass heuer sehr viele Kapellner am Start waren.“

