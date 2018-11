Mit einer Feier, die die Kinder aller vier Schulklassen mitgestalteten, wurde Pädagogin Klaudia Zöchling in den Ruhestand verabschiedet.

Klaudia Zöchling war ab 5. September 1988 an der Volksschule Kapelln als Pädagogin tätig. Begonnen hat sie ihre schulische Laufbahn in der Gemeinde mit einer dritten Klasse. Damals waren alle Schulstufen in einer eigenen Klasse. Die folgenden Jahre erhielt die Pädagogin immer eine erste oder zweite Klasse. Die Kinder hat sie dann bis zum Abschluss der Volksschule begleitet. „Sie war als eine sehr geduldige Lehrerin bekannt“, hieß es beim Abschluss.

In ihrer neu gewonnen Freizeit will Zöchling nachholen, was während des Berufslebens zu kurz kam. Das Reisen steht ganz oben auf ihrer Liste. Aber auch die Zeit für Familie, die Betreuung ihrer Mutter und Enkelkinder sind ihr wichtig. „Dafür wünschen wir alles erdenklich Gute und viel Gesundheit“, waren sich die Obfrau des Familienausschusses Gemeinderätin Petra Thoma sowie Amtsleiterin Claudia Eder einig.