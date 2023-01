Ehrennadel für Franz Schubert

Werbung

Am Dreikönigstag luden Pfarre und Bürgermeister der Marktgemeinde Kapelln die Gemeindevertreter, Gemeindebediensteten, die Pfarrgemeinderäte, die Vertreter der Vereine der Gemeinde und der Feuerwehren sowie einige Ehrengäste zum traditionellen Neujahrsempfang ins Musikheim. Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreterin Resi Markgraf freute sich über viele Gäste und hielt die Begrüßungsansprache. Bürgermeister Alois Vogl und Provisor Gottfried Auer betonten in ihren Ansprachen das Miteinander und stellten das Gemeinwohl über falschen Egoismus. Sie gaben eine optimistische Vorschau auf das Jahr 2023. Vogl hielt eine Rückschau auf das erfolgreiche Jahr 2022, gab den aktuellen Bevölkerungsstand von 1.572 Einwohnern in der Marktgemeinde Kapelln an und betonte die Wichtigkeit der Teilnahme an der Landtagswahl am 29. Jänner.

Dank auch für viele Schnitzarbeiten

Für eine Überraschung sorgte die Übergabe der Goldenen Ehrennadel an den Ehrenobmann des Musikvereins Kapelln, Franz Schubert, der dem Musikverein von 2009 bis 2021 als Obmann voran gestanden war. Zudem bedankte sich Vogl für die zahlreichen Schnitzarbeiten, die der gelernte Fassbinder Franz Schubert immer zeitgerecht im Auftrag der Marktgemeinde fertiggestellt hatte. Schubert dankte sichtlich gerührt und meinte in der für ihn typischen, humoristischen Art: „Jeder von uns hat schon Schnitzer gemacht, aber dass man dafür geehrt wird, ist schon einzigartig.“

Den Abschluss bildete die Jause, die vom Heurigenlokal Lambeck-Musser geliefert worden war, und der Umtrunk mit dem Mittelpunktwein.

