Genuss und guter Geschmacksnerv bei Kulinarik-Bewerb

Das Heurigenlokal Ruthmair in Obermiesting war Schauplatz des Bezirksentscheids „Genussolympiade“ der Landjugend. Insgesamt stellten zwölf Teams ihr Wissen und Können unter Beweis. Die Teilnehmer mussten in den Kategorien Saft, Milch, Honig und Kräuter ihr Wissen und ihre Kenntnisse zeigen. Diese Themenbereiche wurden in sechs verschiedenen Stationen abgefragt. Dabei kam es nicht nur auf Wissen alleine an, es mussten auch verschiedene Lebensmittel verkostet werden. Alle zwölf Teams blicken auf einen lehrreichen, lustigen und erfolgreichen Abend ganz unter dem Motto „Genuss aus Österreich“ zurück.

Nach dem Bewerb gab es auch eine Siegerehrung, die besten Teams dürfen in weiterer Folge beim Gebietsentscheid antreten und den Bezirk Herzogenburg vertreten. Der erste Platz ging an die Landjugend Rust. Das gemischte Team aus Landjugend Kapelln und Landjugend Statzendorf belegte den zweiten Platz. Auf dem dritten Platz landete die Landjugend Inzersdorf ex aequo mit der Landjugend Kapelln.

