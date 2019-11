Drama um ein Kleinkind! Eine 35-Jährige unternahm am Morgen mit ihrer dreijährigen Tochter einen Spaziergang. In der Siedlungsgasse (Nähe Bauhof) ist das Mädchen plötzlich von einem Hund angefallen und in den Oberarm gebissen worden. Danach rannte das Tier davon.

Das Kind erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.

Der unbekannte Hund dürfte eine Mischlingsrasse sein, war etwa 50 Zentimter groß, hatte ein halblanges, ungepflegtes schwarzes Fell und trug weder Halsband, Leine oder Beißkorb.

Die Polizeiinspektion Herzogenburg bittet nun um Hinweise, die zur Ausforschung des Hundes und dessen Besitzer führen: 059133-3165.