Die Tage werden länger, die Nächte kürzer, die Saison für Dämmerungseinbrecher dürfte zu Ende sein. Die Polizei hat Bilanz gezogen: In NÖ gab es 886 Dämmerungseinbrüche, einen vierprozentigen Anstieg verzeichnete man bei den Einbrüchen in Häuser (absolute Zahl 738), einen neunprozentigen Rückgang bei den Einbrüchen in Wohnungen. 108 mutmaßliche Täter wurden ausgeforscht und großteils verhaftet. Unter ihnen befand sich eine dreiköpfige albanische Gruppierung, die für eine Serie von 47 Dämmerungswohnhauseinbrüchen (15 versucht, 32 vollendet) in NÖ, der Steiermark und dem Burgenland verantwortlich sein dürfte. Sie verübte auch einen Einbruch in Rapoltendorf bei Kapelln, der nun in die Kategorie „Aufgeklärt“ fällt.

Die Albaner verursachten einen Gesamtschaden im Ausmaß von etwa 200.000 Euro.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes kamen dem - nicht geständigen - Trio durch die akribische Auswertung von auf Tatorten gesicherten Schuhsohlenabdrücken und einem entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung auf die Spur.