Die Teststraße am NÖ Landesmittelpunkt war im Autohaus Hofbauer aufgebaut. Gerhard und Eva Hofbauer hatten es zur Verfügung gestellt. In der Gemeindestube waren zunächst die Einladungen an die Bürger erstellt worden. Freiwillige und Gemeindebedienstete haben sie sofort an alle Haushalte verteilt. Ebenso brachte man alle Materialien für die Teststraße ins Autohaus.

Die Teststraße war mit Freiwilligen besetzt, die Einweisung wurde von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Kapelln und Thalheim durchgeführt.

Mitglieder der Landjugend sowie jeweils ein Gemeinderat wickelten Empfang und Anmeldung ab. Die Abnahme der Tests nahmen die in der Gemeinde beheimateten Ärzte, diplomiertes Krankenhaus- und Pflegepersonal sowie je ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor.

Die Auswertung übernahmen fünf Soldaten der Militärmusik NÖ. Militärkommandant Martin Jawurek und sein Stellvertreter Michael Lippert statteten der Teststation in Kapelln einen Besuch ab und ließen sich den Ablauf vor Ort erklären.

Bürgermeister Alois Vogl: „Allen Beteiligten danke ich herzlich, großer Zusammenhalt wurde unter Beweis gestellt.“