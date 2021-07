Die Gesunde Gemeinde Kapelln lud zum Workshop „Die Hausapotheke“ in den Pfarrgarten Kapelln ein.

In diesem Workshop mit Kräuterpädagogin Eunike Grahofer ging es darum, wichtige Alleskönner unter den Kräutern kennenzulernen und anzuwenden. Die Besucher erfuhren, was aus den Pflanzen Steinklee, Natternkopf, Vogelknöterich, Lindenblüten und noch vielen Kräutern mehr hergestellt werden kann und wofür diese in der Hausapotheke angewendet werden. Außerdem lernten sie, wie man beispielsweise auf einfache Weise einen Erdbeersirup herstellen kann.

Zum Abschluss wurde noch gemeinsam eine Notfallsalbe aus verschiedenen Kräutern, Baumharz, Johanneskrautöl, Olivenöl und Bienenwachs hergestellt.

Nun ist Sommerpause. Die nächste Veranstaltung mit Eunike Grahofer findet am Freitag 24. September, statt.