Zwei Wochen nach einem schrecklichen Vorfall in der Siedlungsgasse in Kapelln (wir hatten berichtet, siehe hier) sind die peniblen Erhebungen der Polizei von Erfolg gekrönt worden.

Völlig aufgelöst hatte ein Frau Anfang November berichtet, dass ihrem Kind beim gemeinsamen Spaziergehen Schlimmes widerfahren sei. In der Nähe des Bauhofs habe ein unbekannter Hund ihr Kleinkind angefallen.

In der Tat hatte das dreijährige Mädchen durch einen kräftigen Biss in den Oberarm Verletzungen unbestimmten Grades erlitten und war vom Rettungsdienst ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert worden.

Beschreibung passte auf keinen Hund in der Gemeinde

Die Exekutive durchforstete in der Folge alle Hundehalter in Kapelln, doch auf einen „schwarzen, kniehohen Mischlingshund“ stieß man beim besten Willen nicht, die Beschreibung passte auf keinen Hund in der Gemeinde. Konnte auch nicht passen, denn jetzt gibt es eine Kehrtwende in der Angelegenheit. Wie sich herausstellte, log die 35-Jährige, dass sich die Balken biegen.

Die Mutter war bei dem Spaziergang nämlich nicht nur mit ihrem Kind unterwegs, sondern auch mit dem Familienhund. Und dieser biss aus unbekannter Ursache zu, wie die Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung ermitteln konnte.

Jetzt dürfte die Hundehalterin den Biss des Gesetzes zu spüren bekommen: Sie wurde wegen Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung und Falschaussage vor der Kriminalpolizei bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.