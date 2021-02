Die Stadtgemeinde ist derzeit auf der Suche nach einem Lehrling für die Ausbildung zum Verwaltungsassistenten ab September 2021. Es wird damit erstmals eine Lehrstelle im Rathaus angeboten. Der – oder die – Auszubildende soll im Zuge der dreijährigen Lehrzeit alle Abteilungen der Gemeindeverwaltung kennenlernen, damit wird ein solider Grundstein für eine Karriere bei der Stadtgemeinde gelegt.

„Wir beschreiten damit neue Wege und geben einem jungen Menschen die Möglichkeit, die Arbeit im Rathaus von der Pike auf zu erlernen. Da in den nächsten Jahren einige Pensionierungen anstehen, ist nach Ende der Lehrzeit eine Übernahme in den Gemeindedienst möglich“, so Bürgermeister Christoph Artner. Personalreferent Vizebürgermeister Richard Waringer hält dazu fest: „Den Stellenwert der Lehre zu stärken, ist ein wichtiges Anliegen! Mit der neu geschaffenen Lehrstelle in der Gemeindeverwaltung zeigen wir, dass dies in Herzogenburg auch wirklich gelebt wird.“

Die Ausschreibung findet sich auf der Gemeinde-Homepage www.herzogenburg.at, Bewerbungen werden bis Freitag, 5. März, entgegengenommen.