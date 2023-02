Wer rasch hilft, hilft doppelt: Herzogenburger Spenden nach Erdbeben

Kaum ein anderes Thema schlägt zurzeit so hohe Wellen wie die Erdbebenkatastrophe und die bis jetzt mehr als 30.000 Todesopfer in der Türkei und in Syrien - Tendenz noch immer steigend. Allein in der Türkei sind Schätzungen zufolge mehr als 24 Millionen Menschen vom Erdbeben betroffen.

Angehörige und internationale Rettungsteams suchten und suchen noch immer nach Menschen unter den Trümmern. So konnte etwa ein zwei Jahre altes Mädchen nach rund 80 Stunden geborgen werden, sie wurde nur leicht verletzt.

Auch andere Berichte dieser Art verbreiten sich wie ein Lauffeuer unter den Helfenden und motivieren diese, trotz Kälte und Ausrüstungsmangel weiterzuarbeiten.

Beten und spenden: 10.000 Euro in kurzer Zeit

Da unter der Herzogenburger Bevölkerung auch viele türkischstämmige Familien leben, lud die Islamische Föderation am vergangenen Freitag zu einem Gebet für die Erdbeben-Verstorbenen in die Moschee in der Wiener Straße. Gleichzeitig wurde für die Opfer gesammelt, die in ihrer Heimat nicht nur ihre Wohnungen, sondern auch ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Der Erfolg war überwältigend, innerhalb von kurzer Zeit kam ein Betrag von rund 10.000 Euro zusammen – und noch immer wird gebetet und gespendet.

Auch die vier Herzogenburger Parteien sind sich einig und rufen die Bevölkerung auf, hier nicht die Augen - und Geldbörsen- zu verschließen.

So sagt Vizebürgermeister Richard Waringer von der SPÖ zur NÖN: „Die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien haben meist alles verloren und brauchen unsere Hilfe. Die Islamische Föderation Herzogenburg hat in der Vergangenheit immer wieder eine große Spendenbereitschaft für Notleidende in aller Welt bewiesen. Ich möchte alle Leserinnen und Leser aufrufen, diesem Beispiel zu folgen und nach ihren Möglichkeiten eine der vielen Organisationen zu unterstützen, die sich für die Erdbebenopfer einsetzen.“

„So sind wir nicht: Wir Österreicher helfen“

„Das Ausmaß und der Schrecken dieses verheerenden Bebens macht mich betroffen, rasches Helfen ist unsere Pflicht. Wir spenden als Grüne Herzogenburg und auch als Privatpersonen. Jeder, der bei diesem Leiden auch nur ein wenig Empathie aufbringt, weiß, was er tun muss, die vielen seriösen Hilfseinrichtungen wissen genau, wie sie helfen können. Leider gibt es auch schäbige, politisch motivierte Kommentare, die in den sozialen Medien Neid und Hass schüren. Aber so sind wir nicht. Wir Österreicher helfen!“, sagt Stadtrat Franz Gerstbauer.

„Wir als ÖVP Herzogenburg werden auch 200 Euro für die Opfer des Erdbebens spenden. Wenn Landespolitiker Udo Landbauer von der FPÖ meinte, Österreich soll keine Hilfsgelder in die Türkei und Syrien schicken, finde ich diese Aussage schrecklich. Welches Land würde uns dann helfen, wenn in Österreich einmal eine Katastrophe passiert?“, fragt sich Obmann und Stadtrat Max Gusel.

„Natürlich ist es positiv, dass türkischstämmige Österreicher ihren Verwandten und Bekannten im Katastrophen-Gebiet finanzielle Hilfe schicken, ich hoffe nur, das Geld kommt auch bei den Bedürftigen an. Hier könnte sich unsere Bundesregierung ein Beispiel nehmen und einen Fonds einrichten, durch den unsere Bürger, die sich Strom und Gas nicht mehr leisten können, Unterstützung finden, sonst werden auch bei uns bald Leute auf der Straße sitzen wie die Erdbebenopfer in der Türkei“, mahnt FPÖ-Stadtrat Martin Hinteregger.

Spenden kann man bei vielen Hilfsorganisationen – unter anderem auch bei Hasene Hilfs- und Sozialverein, IBAN: AT08 1500 0043 2101 2892, BIC: OBKLAT2L, Bank: Oberbank, Zweck: 0031255.

