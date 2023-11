Christiana Stöger ist neue Leiterin in Kapelln

Stöger wird in ihrer Funktion von Nicole Diesmayr und Monika Eberhardt tatkräftig unterstützt. Als erste Aktion lud das KBW zum Vortrag und Lesung des Theologen und Psychotherapeuten Franz Schmatz. Zahlreichen Besucherinnen und Besuchern war der Vortragende bereits bekannt und sie freuten sich, dass er nach Kapelln eingeladen worden war.

Vor dem Hintergrund seiner langjährigen Begleitungserfahrung mit Menschen in unterschiedlichsten Grenz- und Krisensituationen ermutigte Schmatz in seinem Vortrag gemeinsam mit seiner Frau Stephanie, das Leben bewusst zu gestalten. Er gab den Zuhörenden verschiedene Lebensbausteine mit, wie es am besten gelingen kann, die Polarität im Leben zwischen Licht und Dunkel, Freude und Trauer und all seinen Herausforderungen zu meistern, das Leben „zu umarmen“ und dadurch einen tieferen Sinn zu geben.

Stöger: „Gemeinsam haben die beiden bereits mehrere Bücher geschrieben. Viele nutzten die Gelegenheit diese vor Ort zu erwerben und mit Franz Schmatz bei der anschließenden Agape ins Gespräch zu kommen. Als nächste Veranstaltung des Bildungswerks ist im November eine Exerzitienreihe an vier Abenden zur Vorbereitung auf den Advent geplant.“