Von Roman bis Krimi: Buchausstellung in Oberwölbling

Schon seit den 60iger Jahren veranstaltet das Katholische Bildungswerk Oberwölbling jährlich eine Buchausstellung, die inzwischen zur Tradition geworden ist. Mit 400 bis 500 Büchern bietet sie ein umfangreiches Angebot quer durch alle Themen, ob Roman, Sachbuch, Jugendliteratur, Kinderbuch oder Kochbuch, von allem und für jeden ist etwas da.

Zum vierten Mal gelingt es nun schon dem Veranstalter der letzten Jahre, Harald Schlager, durch die Auswahl an Büchern zahlreiche Kinder und Erwachsene zum Lesen zu bewegen. Die Buchausstellung im Pfarrheim von Oberwölbling erweckte auch dieses Jahr großes Interesse und wurde durch den Pfarrkaffee der Frauenbewegung ergänzt.

Schlager ist bereits selbst gemeinsam mit Karl Moser als Autor von „Wölbling – Erinnerungen in Bildern“ bekannt geworden. Bücher sind sein Leben, zuerst als Angestellter in der Landesbibliothek, als Autor und als Archivar in der Gemeinde Wölbling, wo er sich gemeinsam mit Moser seit Jahren um Unterlagen der Gemeinde bemüht, sammelt, sortiert und archiviert.

