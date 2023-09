Ärger rund um Wölblinger Bauernmarkt

Am Wölblinger Bauernmarkt herrschte, wie berichtet, beste Stimmung. Einer Familie ist diese Stimmung allerdings gründlich vermiest worden, denn rund ums Partyzelt kam es zu einem schier unglaublichen Vorfall. Offensichtlich ist das Jugendschutzgesetz nicht immer gleichermaßen vollzogen worden.

Martina Stepanek wollte am Samstagabend mit ihrem Lebensgefährten, der Tochter und einigen von deren Freunden in das Partyzelt. Am Eingang erklärte ein Security-Mitarbeiter, dass Kinder beziehungsweise Jugendliche, wenn sie noch nicht 16 Jahre alt sind, auch nicht im Beisein ihrer Eltern das Zelt betreten dürfen. „Gut, das habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert“, berichtet Stepanek. Die Tochter ist 16 Jahre alt, allerdings sind ihre Freunde erst knapp 16 Jahre alt und durften daher nicht ins Zelt.

„Als ich jedoch mit meinem Lebensgefährten ins Partyzelt kam, sah ich eine Dame mit einem Kind (geschätzte elf oder zwölf Jahre) lustig auf der Tanzfläche herumwirbeln“, traute Stepanek ihren Augen nicht. Sie wunderte sich sehr und wandte sich an einen Mann, den sie als Veranstalter ausmachte. „Ich vertrat die Meinung, wenn es ein Jugendschutzgesetz gibt, das hier ja zur Anwendung kam, so sollte es doch für alle in gleicher Weise gelten. Der Herr meinte jedoch nur ziemlich ruppig, dass er als Veranstalter entscheiden könne, wer im Zelt sein darf und wer nicht. Überdies seien die Frau und das Kind seine Familie.“

Dies ließ ihren Ärger auch nicht weniger werden, denn als sinnvolles Verhalten allen anderen Jugendlichen gegenüber, die sich auch gerne im Partyzelt vergnügt hätten, hat Stepanek das nicht angesehen. Sie standen draußen und sahen ein Kind im Zelt tanzen, währenddessen ihnen selbst der Zutritt verwehrt wurde. Martina Stepanek abschließend: „Offensichtlich gelten Jugendschutzgesetze nicht für alle Jugendlichen gleichermaßen und anscheinend wird die sogenannte, Vetternwirtschaft' im ,Kleinen' eingeübt und in der Bundespolitik zur Vollendung gebracht. So ein Verhalten soll ein Vorbild für unsere Jugendlichen sein?“

Bei der Suche nach dem Veranstalter erlebte die NÖN eine Überraschung. Wie Bürgermeisterin Karin Gorenzel mitteilte, veranstaltete die Junge ÖVP die Party im Zelt. Der Mann, den Stepanek als Veranstalter wähnte, und der sich auch als Veranstalter bezeichnete, kann nicht Veranstalter gewesen sein. Denn Vorstand und Mitglieder der Jungen ÖVP sind viel zu jung, dass sie ein Kind im Alter von elf oder zwölf Jahren haben könnten.