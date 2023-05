Ahrenberger Weinfrühling feierte geglückte Premiere

Bei idealen Witterungsbedingungen fand heuer der Premieren-Weinfrühling in der Ahrenberger Kellergasse statt. Kellergassen-Obfrau Monika Linder und ihr Vorgänger Heinz Redl konnten dazu zahlreiche Freundinnen und Freunde des Traisentaler Weins, darunter auch mehrere Kommunalpolitiker, Vereins- und Wirtschaftsvertreter, recht herzlich begrüßen. Im sogenannten „Sterndlkeller“ von Waltraud und Werner Zahorik gab es eine Buchausstellung zum Thema Wein und Lesungen. Zusätzlich waren sowohl Gemälde von Resi Haltrich als auch Weingläser verschiedenster Formen ausgestellt. In acht Kellern konnte man insgesamt rund 100 Weine von den Ahrenberger Winzern in den verschiedensten Ausbaustufen verkosten. Weinbegleiterführungen rundeten die Veranstaltung ab.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.