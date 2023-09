Dorfgemeinschaft Kuffern lädt zum Kellergassenfest

Eröffnet wird das Kellergassenfest am Freitag, 15. September, um 17 Uhr. Am Samstag geht es ab 15 Uhr weiter, von 17 bis 20 Uhr fährt außerdem der Bummelzug. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einer Oldtimer-Traktor-Rundfahrt, von 14 bis 17 Uhr fährt wieder der Bummelzug. An allen drei Tagen wartet auf die kleinen Besucherinnen und Besucher eine Hüpfburg. Für das leibliche Wohl sorgen die regionalen Winzer mit herzhaften Speisen und edlen Tropfen.