„Mystische Märchenwanderung“ in Nussdorf

Mit einer „mystischen Märchenwanderung” samt Picknick am Parapluiberg fand die von der ÖVP Traismauer organisierte Kinderferienaktion ihre Fortsetzung. Hauptorganisatorin Stadträtin Veronika Haas konnte rund 30 Kinder als auch zahlreiche Angehörige sowie die Märchenerzählerin Dena Seidl zu dieser Unternehmung vor dem Gemeindeamt in Nussdorf begrüßen. Zu Beginn folgten eine Wanderung zur Reichersdorfer Wohnhöhle und anschließend ein Picknick am Nussdorfer Hausberg namens Parapluiberg. „Trotz zeitweiligem leichtem Regen konnte die Märchenwanderung in vollem Umfang durchgeführt werden. Die Teilnehmer waren angesichts der Wetterprognose sehr gut ausgerüstet und der gelegentliche Regen tat der guten Stimmung keinen Abbruch“, berichtet Haas.

Im Mittelpunkt dieser Ferienaktion standen unterhaltsame Märchen, die an mehreren „mystischen Schauplätzen“ von der passionierten Märchenerzählerin Dena Seidl vorgetragen wurden. Am Parapluiberg gab es eine Stärkung bei einem Picknick. Während der Wanderung konnte auch ein Naturschauspiel in Form eines ausgeprägten Regenbogens betrachtet werden. Nach einer rund zweieinhalbstündigen sehr unterhaltsamen Wanderung erfolgte die Rückkehr zum Ausgangspunkt.

Zum Abschluss der diesjährigen Kinderferienaktion findet am Montag, 21. August, ein Ausflug in das Familienparadies „Familypark St. Margarethen“ statt. „Wer Lust auf Erlebnisburg, Märchenwald, Bauernhof und Abenteuerinsel hat, sollte sich diesen Ausflug nicht entgehen lassen! Es wird eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise mit Spaß und Action geboten“, blickt Veronika Haas voraus. Eingebettet in das Ruster Hügelland, wenige Kilometer vom Neusiedler See entfernt, werden zahlreiche Attraktionen für alle Altersstufen auf 145.000 Quadratmetern in vier unterschiedlichen Themenwelten geboten. Die Buskosten werden von der Stadtgemeinde Traismauer übernommen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 7.30 Uhr beim Bahnhof in Traismauer. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Veronika Haas, 0676/4211209 oder veronika.haas@netway.at.