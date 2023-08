Herzogenburg im Bann der NÖ Kindersommerspiele

Am Freitag, 25. August, eröffnen die NÖ Kindersommerspiele für sechs Tage mit einem reichen Programm wieder ihre Pforten. Start ist jeden Tag um 10 Uhr in der Arena – bei Regen im Ballettzelt, wo nach der Begrüßung die Werkstätten und Wettbewerbe vorgestellt werden, die meist um 10.30 Uhr starten. Und es gibt viele davon: Beim Jungscharprater beim Nordtor sorgen die Jüngsten dafür, dass man nach Lust und Laune spielen kann, beim Schuppertauchen im Kapitelgarten können Kinder ab acht Jahren, gut gesichert von den Mitgliedern des Tauchclubs Aelium Cetium den Meeresboden ergründen – und beim Bauerngolf und Biolandbau kriegt man so richtig Lust auf gesunde und biologische Lebensmittel, daneben fliegen auch die Gummistiefel.

Bei der Rätselrallye im Kloster kann man mehr als 300 Jahre entdecken. Immer wenn der Klosterladen offen ist – von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr – kann man sich die Aufgaben für die Klosterrallye durch das Stift abholen und bekommt für den voll ausgefüllten Bogen einen kleinen Preis. Für Mutige gibt es um 11 und 14 Uhr die Geistertour durch den Stiftskeller – oder man kann auch die Nökiss blind erleben. Man versucht, die Braille-Buchstaben zu ertasten oder verschiedene Spiele und Hilfsmittel für Blinde Menschen auszuprobieren. Um 11, 14 und 16 Uhr kann man sich durch das Gelände führen lassen und erleben, wie es ist, blind zu sein.

Im Clemens-Moritz-Raum laden unter dem Motto „Spielen verbindet“ die BrettSpielWölfe aus St. Pölten zum gemeinsamen Spielen ein, bei der Fun-&-Action-Zone kann man von 10.30 bis 17 Uhr beim „Tut Gut!“-Fitness seine Reaktionsfähigkeit und sein Gleichgewicht testen – und am Gang zur Prälatenstiege werden Tipps und Tricks für das Tischfußballspiel verraten. Bauen und Programmieren eines Roboters lernt man bei „Robbie lernt gehen“ mit Robotix4Me im Stiftshof – und für ganz Mutige wartet die große Kletterwand in der Fun-&-Action-Zone, wo Klettern am Klettermobil von Heli Steinmassl am Programm steht. Der Spielbus der Katholischen Jungschar Innsbruck lädt auch heuer wieder zum Steckenpferdrennen oder „Hochspingen wie nie“ ein – und bei den Flying Kids kann man im Emmerichshof für einen Moment der Schwerkraft entfliehen.

Und dann gibt es noch die zahlreichen Theaterstücke und Mitmach-Shows, die in der Arena, im Theatersaal, im Rosengarten, im Stadl, im Zirkus- und im Ballettzelt auf Besucher warten.

Höhepunkte werden auf alle Fälle die Verleihung der Weißen Feder durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gleich am ersten Freitag und die beiden Lagerfeuermessen an den Samstag-Abenden sein.

Achtung: Es gibt keine Vorverkaufskarten mehr, sondern es gibt nur mehr Karten an den Tageskassen.