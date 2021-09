Mit der Nökiss-Hymne „Wir treffen uns wie jedes Jahr zu Spaß und Sport und Spiel . . .“ und einer tollen Abschluss-Show sind am vergangenen Sonntag in der Arena am Kirchenplatz die NÖ Kindersommerspiele zu Ende gegangen.

Sechs Tage Kinderlachen, zahlreiche Puppenspiele, Theaterstücke, Konzerte, Werkstätten, Wettbewerbe, Arena-Aktionen, Zirkus-Vorstellungen und einer großen Lagerfeuermesse, wo zwei Kinder getauft wurden, prägten auch heuer wieder das Programm, das keine Wünsche offenließ.

Mehr darüber lesen Sie in der kommenden Printausgabe der NÖN.